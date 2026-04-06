Белоруска показала, как собирает весной клюкву в лесу под Мяделем

Жительница Мядельского района в TikTok показала, как весной собирает клюкву на болоте и поразила соцсети, рассказал ресурс narachanka.by.
В популярной соцсети белоруска показала процесс сбора клюквы в весеннем лесу. Женщина сказала, что ей захотелось приготовить квашенную капусту с добавлением свежей клюквы. Зная места произрастания, она пошла в лес за ягодами, которая сохранились в хорошем состоянии несмотря на суровую зиму и теплый март.
Прошлогодний урожай женщина собрала в полиэтиленовый пакет.
При этом специалисты говорят, что в местах с крупными болотными массивами найти клюкву весной не сложно. Такую перезимовавшую ягоду называют «подснежной» и ценят за повышенное содержание сахара и отсутствие резкой кислоты, как у осенней. Но «подснежная» клюква плохо хранится, ее нужно использовать сразу же.