Красноярцам напомнили о правилах ухода за зубной щеткой

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора напомнили красноярцам о базовых правилах ухода за зубной щеткой.

В ведомстве отмечают, что после чистки зубов щетку необходимо тщательно промывать. На щетинках могут оставаться микроскопические частицы зубной пасты и налета, которые являются благоприятной средой для размножения бактерий, особенно во влажной ванной комнате.

Также специалисты не рекомендуют постоянно хранить щетку под защитным колпачком. Он удобен в поездках, однако создает эффект мини-парника и препятствует высыханию щетинок. В такой среде могут завестись не только бактерии, но и плесень.

Отдельное внимание в Роспотребнадзоре уделяют способу хранения. Щетки не должны соприкасаться друг с другом, так как это это может привести к переносу микрофлоры от одного члена семьи к другому. Кроме того, специалисты уверены, что предметы гигиены необходимо держать в закрытом шкафчике — вдали от унитаза.

В региональном Управлении напоминают, что менять зубную щетку необходимо минимум раз в три месяца. Делать это чаще можно при деформации щетины, после перенесенных инфекций или профессиональной чистке зубов.

В ведомстве подчеркивают, правильный уход за зубной щеткой — важная часть гигиены полости рта, от качества которой напрямую зависит здоровье зубов и десен.

