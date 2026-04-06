В центре Красноярска открыли выставку с фотографиями Гагарина и Королёва

Фотовыставку «Будущее за теми, кто смотрит вверх» (0+) с редкими кадрами первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина и советского ученого, конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва открыли прямо в центре Красноярска. Сквер Дзержинского уже стал традиционным местом проведения тематических фотовыставок. Текущая проходит в рамках Недели космоса, организованной в честь 65-летия первого полета человека в космос. Выставка посвящена ученым, конструкторам и космонавтам. [caption id= «attachment_363855» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] В первый день Недели космоса, 6 апреля, фотовыставку посетили губернатор Красноярского края Михаил Котюков и руководитель агентства печати и массовых коммуникаций региона Ирина Брежнева. Фотовыставка посвящена не только Юрию Гагарину. Например, немногие знают, что Королёв тоже был в Красноярске. Часть фотовыставки посвящена его визиту. Мы не обошли вниманием и нашего Решетнёва. Там можно посмотреть архивные кадры, фотоснимки тех лет и прочитать информацию. Ну и, конечно, про Кирилла Пескова — нашего первого космонавта из Красноярского края. Выставка будет работать весь апрель. Здесь есть локации и для детей. Организована небольшая фотозона, можно почувствовать себя настоящим космонавтом, — прокомментировала открытие выставки Ирина Брежнева. [caption id= «attachment_363856» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Архивные кадры и уникальные фотографии предоставили «Роскосмос», государственный архив Красноярского края, Железногорский музейно-выставочный комплекс, редакционные архивы государственных изданий «Огни Енисея» (Дивногорск) и «Советское Причулымье» (Назарово). Фотовыставка, подготовленная агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края, включает две тематические части. [caption id= «attachment_363857» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Первая — «звездный путь» первого космонавта Юрия Гагарина. На выставке показаны фотографии периода подготовки первого отряда космонавтов, работу ОКБ-1, архивные документы, старт пилотируемого аппарата «Восток-1», схемы полета и посадки корабля, Юрия Гагарина в скафандре в ложементе корабля, встречи космонавта с жителями разных городов мира. [caption id= «attachment_363858» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Вторая часть выставки посвящена роли Красноярского края в развитии космической отрасли. Среди кадров посетители увидят фотографии моментов двухдневного визита Юрия Гагарина в Красноярск в 1963 году, визита Сергея Королёва в восточный филиал ОКБ-1 в 1960 году, работы НПО ПМ в период руководства предприятием Михаила Решетнёва, а также уже современное время. Среди фотографий есть и кадры работы первого космонавта из Красноярского края в составе экипажа международной космической миссии Кирилла Пескова. [caption id= «attachment_363862» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Отметим, что мероприятия Недели космоса проходят в Десятилетие науки и технологий.