В Красноярском крае создадут пять новых туристических объектов

В Красноярском крае появятся современные пространства для отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие два года в Красноярском крае появятся пять новых туристических объектов. Как пишет «Проспект Мира», самый крупный проект реализуют рядом с парком флоры и фауны «Роев ручей».

Около зоопарка возведут экодеревню «Брусника» с атмосферой сибирского быта и мастерскими, с набережной около пруда и зонами для тихого отдыха, а также экотропы. Посетители смогут подняться на смотровой комплекс «Заповедье» с видом на национальный парк «Красноярские Столбы».

В региональном агентстве по туризму добавили, что остальные четыре проекта реализуют в муниципалитетах. Так, на берегу озера Большое в Шарыповском округе организуют кемпинг «Тигерголь», в Сосновоборске на территории базы «Снежинка» построят визит-центр и обновят прогулочные зоны.

В Минусинском округе преобразится территория «Мельница», а в Балахтинско-Новоселовском продолжит развиваться многофункциональное общественное пространство «Центр Енисея».

В Минусинском округе преобразится территория «Мельница», а в Балахтинско-Новоселовском продолжит развиваться многофункциональное общественное пространство «Центр Енисея».