Бастрыкин потребовал доклад о разрушающейся дороге в Павлове

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил отчет о ситуации с разрушенным дорожным покрытием в Нижегородской области. Информация об этом поступила из пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что, по заявлению жительницы города Павлово, автомобильная дорога на участке от улицы Толстого до улицы Гастелло находится в плачевном состоянии. Отсутствие асфальтового покрытия приводит к размыванию дороги во время дождя, что создает серьезные трудности для проезда спецтехники и перемещения пешеходов. По данному факту уже было инициировано уголовное производство.

Александр Бастрыкин требует представить полную информацию о ходе расследования, включая проводимые следственные действия и уже установленные детали произошедшего. Данное поручение находится под пристальным вниманием руководства Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее жалобы пациентов нижегородского центра реабилитации дошли до следкома РФ.