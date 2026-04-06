Бастрыкин потребовал доклад о разрушающейся дороге в Павлове

Ранее сообщалось, что, по заявлению жительницы города Павлово, автомобильная дорога на участке от улицы Толстого до улицы Гастелло находится в плачевном состоянии. Отсутствие асфальтового покрытия приводит к размыванию дороги во время дождя, что создает серьезные трудности для проезда спецтехники и перемещения пешеходов. По данному факту уже было инициировано уголовное производство.