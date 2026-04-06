Жителей Прикамья призывают нести мелочь в банки и магазины: в крае стартовала «Монетная неделя»

ПЕРМЬ, 6 апреля, ФедералПресс. В России 6 апреля стартовала уже традиционная акция «Монетная неделя». Как сообщили в отделении Центробанка РФ по Прикамью, она продлится по 18 апреля. В эти дни можно будет сдать мелочь в отделения банков и супермаркетах ряда федеральныз ритейлеров.

«В Пермском крае в акции примут участие 16 банков и почти 70 их отделений. Также обменять монеты на банкноты можно будет в 358 розничных магазинах крупных торговых сетей», — рассказали в прикамском отделении Банка России.

В банках вместо сданной мелочи выдадут наличные либо зачислят средства на счет клиента. С собой обязательно нужно иметь паспорт. Также желательно предварительно рассортировать монеты в зависимости от их номинала.

«В магазинах паспорт не потребуется, но могут быть дополнительные условия: например, ограничения по времени приема мелочи», — добавил управляющий отделением Центробанка в Прикамье Алексей Моночков.

Он напомнил, что осенью 2025 года во время аналогичной акции прикамцы сдали мелочи почти на три миллиона рублей.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о рекордном количестве мелочи, которую в ходе «Монетной недели» в 2024 году сдал житель Чайковского. Он принес в банк более 36 тысяч монет на сумму 173 тысячи рублей.

Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова.