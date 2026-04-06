В Прикамье студентам колледжей готовили еду из опасных для здоровья продуктов

Для приготовления пищи использовали продукты без проверки качества.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье столовые двух колледжей с начала года успели накормить студентов едой из продуктов без подтверждения качества и безопасности для здоровья. Для приготовления пищи использовали десятки килограммов потенциально опасных колбасных изделий, свежемороженой рыбы и молочной продукции, а также сотни яиц.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о мониторинге с начала года нескольких социально значимых учреждений региона. В четырех из них Пермского края выявили нарушения при поступлении продуктов питания, допущенные уполномоченными лицами.

В конце марта надзорное ведомство выявило в Чайковском медицинском колледже 64 непогашенных ветеринарных сопроводительных документов на 565,65 кг колбасных изделий, свежемороженой рыбы и молочной продукции, а также 720 штук куриных яиц.

Менее масштабные нарушения зафиксировали в Пермском радиотехническом колледже им. Попова, где не провели гашение 9 сопроводительных документов. Опасными для здоровья признали 111,86 кг колбасных изделий, свежемороженой рыбы и молочной продукции, 360 яиц.

«Работники социально значимых учреждений допустили в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность», — отметили в Россельхознадзоре.

Управление выдало всем нарушителям предостережения.