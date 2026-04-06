В Красноярске фест «Горнолужник» соберёт сказочников в стиле «Братьев Грим»

Фантастически красивое шоу пройдет в 16-й раз.

В красноярском фанпарке «Бобровый лог» 19 апреля 2026 в 16-й раз пройдёт Зимний Горнолужник — шуточные соревнования на лыжах и сноубордах с преодолением 25-метровой ледяной лужи. На создание «лужи» уходит до 400 кубометров снега и 150 кубометров воды.

Тема шоу на снежном подрастаявшем склоне — сказки, поэтому фантазийные костюмы для участников заезда обязательны.

Впервые у события появился хедлайнер — группа «Братья Грим» с часовым концертом.

Вход для всех бесплатный. Начало заездов с 13.00.

В прошлом году за спусками наблюдали 3000 зрителей офлайн и более 330 000 онлайн, 78 участников покорили лужу, а зрители из 36 городов голосовали за победителей.