Глава СК заинтересовался нападением собак на воронежца

Случаем с нападением стаи собак на воронежца заинтересовался председатель СК России.
Инцидент произошел на днях во дворе многоквартирного дома на улице Жемчужной. Свора напала на мужчину и покусала его. Местные жители отмечают, что бездомные псы обитают рядом с детской площадкой и не первый раз проявляют агрессию к людям.
Как уже писал сайт VRN.KP.RU, воронежские следователи возбудили уголовное дело из-за халатности.
Александр Бастрыкин ждет доклад от воронежских коллег о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.