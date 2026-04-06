Общежитие Архангельского педагогического колледжа обновят в этом году

Общежитие Архангельского педагогического колледжа капитально отремонтируют в 2026 году, сообщили в министерстве строительства и архитектуры области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Специалисты обновят кровлю и фасад здания, выполнят отделку внутренних помещений на втором, третьем и четвертом этажах, частично на первом и пятом, заменят оконные блоки и двери, а для маломобильных учащихся смонтируют пандус. Также планируется улучшить инженерные сети, установить системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Как отметил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, завершить ремонт необходимо до конца ноября.
«Капитальный ремонт общежития — долгожданное событие для всего коллектива. Очень важно, чтобы в стенах колледжа и в общежитии у них (учащихся. — Прим. ред.) были достойные условия для учебы, отдыха и творческого развития», — сказала директор Архангельского педагогического колледжа Людмила Перова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.