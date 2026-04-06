В Перми одобрен проект реставрации «Королёвских номеров»

Проект приспособления к современному использованию «Королёвских номеров» в Перми прошёл госэкспертизу. Информация об этом опубликована на сайте реестра государственных заключений.
Здание бывшей гостиницы, расположенное на улице Сибирской, 5 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 1918 году здесь проживал великий князь Михаил Романов. В 1920 е годы — останавливались поэты Владимир Маяковский, Владимир Луговской и другие.
Напомним, в 2024 году пермское ООО «Союз ПС» выиграло конкурс на разработку научно проектной документации для реконструкции объекта. Сумма контракта составила 3,8 млн рублей. Подрядчик должен адаптировать помещения под нужды культурно просветительского центра: создать экспозиционно выставочные зоны, служебные помещения и рекреационные пространства.