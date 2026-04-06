В Перми одобрен проект реставрации «Королёвских номеров»

Здание бывшей гостиницы, расположенное на улице Сибирской, 5 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 1918 году здесь проживал великий князь Михаил Романов. В 1920 е годы — останавливались поэты Владимир Маяковский, Владимир Луговской и другие.