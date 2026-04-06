Народные приметы на 7 апреля: чего нельзя делать на Благовещение?

Как следует провести этот праздник, чтобы не было греха?

Источник: Живем в Нижнем

Благовещение Пресвятой Богородицы принято отмечать 7 апреля. В этот день христиане вспоминают о том, как Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть о скором рождении Спасителя. На Руси дата считалась важной не только с точки зрения религии, но и как заключительный этап перехода от зимы к весне, поэтому с ней было связано немало примет и обычаев.

Сегодня расскажем, что является грехом на Благовещение, и вспомним суеверия наших предков, касающиеся 7 апреля.

Народные приметы на 7 апреля: что нельзя делать.

Благовещение — праздник, который следует посвятить духовной работе, поэтому мирские дела являются нежелательными. Тяжелый физический труд, уборка и стирка — не те занятия, на которые стоит тратить время 7 апреля. Также не рекомендуется шить и вязать, работать в саду и огороде.

Наши пращуры считали, что в этот день не нужно уезжать далеко от дома. Якобы в дороге человека могут ждать неприятности.

Старцы на Руси предостерегали молодежь от любых дел, целью которых является извлечение прибыли. Если верите в приметы, не давайте никому в долг, особенно под проценты, не заключайте сделки, не продавайте товары втридорога. Жадность может обернуться потерей состояния.

Постарайтесь сохранить добрые отношения с окружающими. Избегайте конфликтов и споров. Никому не желайте зла даже в мыслях. Недопустимым в этот день является сквернословие. Также не следует хвастаться и сплетничать.

В давние времена бытовало мнение, что девушки не должны сами себе заплетать косы. Якобы это станет причиной их одиночества. Если красавица надеется поскорее примерить подвенечное платье, 7 апреля она должна доверить свою прическу матери или любой старшей родственнице.

На Благовещение строго-настрого запрещается отказывать кому-либо в помощи и поддержке. Пройти мимо нуждающихся — страшный грех, считалось на Руси. Наказанием за него может стать тяжелая старость.

Поскольку продолжается Великий пост, в этот день нельзя есть мясные блюда, варить и жарить яйца, пить молоко.

Наконец, 7 апреля не принято венчаться и совершать заупокойные богослужения.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 7 апреля: что можно делать.

7 апреля в храмах по всей стране проходит торжественная литургия. Многие христиане посещают службу вместе с родными и близкими. Благовещение — это праздник единения верующих в Спасителя. Если нет возможности отправиться в церковь, нужно молиться дома. Духовная работа — неотъемлемая часть важной для всех православных даты.

Наши предки хорошо знали, что Благовещение — лучшее время для благотворительности. Бескорыстие и милосердие — то, о чем следует помнить 7 апреля.

День подходит для отдыха от мирских хлопот, прогулок на свежем воздухе, встреч с родственниками и добрыми друзьями. Если вы кого-то ненароком обидели в прошлом, попросите прощения. И сами простите обидчиков. В праздничный день вы сможете наладить отношения и позабыть о противоречиях.

На Благовещение разрешается разнообразить меню рыбой. Можно приготовить уху, сделать котлеты из трески, запечь окуня с овощами, порадовать близких пирогами с горбушей.

На Руси в этот день было принято выпускать птиц на волю и освящать семена. Также наши пращуры проветривали жилище в надежде прогнать болезни и неудачи.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 7 апреля.

По погоде на Благовещение в старину было принято судить не только о том, каким будет лето, но и о том, хорошим или плохим окажется урожай.

Безоблачная погода в этот день сулит частые грозы в июне-июле. Если 7 апреля сильно потеплело, то следующий сезон будет жарким и засушливым.

Дожди — предвестники щедрого урожая зерна и грибов.

Если за окошком пасмурно, но осадков так и нет, в этом году уродятся фрукты и овощи.

Утренний туман и сильный ветер во второй половине дня предупреждают, что лето будет «мокрым», а осень — ранней.

Снег на Благовещение наши предки называли дурным знаком, считая, что пшеницы и овса окажется мало из-за холодных ночей и града.

Главная примета этого дня звучит так: какой день на Благовещение, такой и на Пасху будет.

Именинники 7 апреля.

В этот день именины отмечают Тихон и Генрих.