Народные приметы на 7 апреля: чего нельзя делать на Благовещение?

Благовещение Пресвятой Богородицы принято отмечать 7 апреля. В этот день христиане вспоминают о том, как Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть о скором рождении Спасителя. На Руси дата считалась важной не только с точки зрения религии, но и как заключительный этап перехода от зимы к весне, поэтому с ней было связано немало примет и обычаев.