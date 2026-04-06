Власти Перми рассказали, когда откроют школу № 109

Итоги обследования школы № 109 будут готовы ориентировочно до конца второго квартала 2026 года, сообщили сайту perm.aif.ru в администрации Перми.
В редакцию perm.aif.ru обратились обеспокоенные родители учеников школы № 109 на улице Мира, 4. Они рассказали, что учреждение до сих пор не работает, а судьба здания остаётся неясной. Родители опасаются, что школу могут не открыть вовсе.
В январе этого года «КП-Пермь» писала, что из-за резкого перепада температур под зданием произошло движение грунтов, из-за чего ранее незначительные трещины увеличились. Для безопасности детей до проведения инструментальной экспертизы приняли решение перераспределить их другие учебные учреждения.
«Сроки детально-инструментального обследования были продлены в связи с тем, что грунту необходимо просохнуть перед началом работ. Итоги обследования ориентировочно будут до конца 2 квартала 2026 года. По результатам экспертной оценки будет рассмотрен вопрос по дальнейшей эксплуатации здания», — рассказали perm.aif.ru в администрации Перми.