Утро 6 апреля в Ростове-на-Дону началось с серьёзных заторов

Данные о пробке появились в картографическом сервисе.

Утро 6 апреля в Ростове-на-Дону началось с серьёзных заторов в микрорайоне Чкаловском: движение практически встало на двухкилометровом отрезке от улицы Киргизской до улицы 50-летия Ростсельмаш. Данные о пробке появились в картографическом сервисе. Дорогу водителям усложнили сразу две неприятности. Первая — брошенный тягач, который, по словам автомобилистов, стоит на улице 50-летия Ростсельмаш, 1/53 ещё с вечера воскресенья, 5 апреля. Машина занимает полосу и вынуждает поток сужаться, из-за чего скорость падает до минимума. Вторая проблема — мелкое ДТП на пересечении Киргизской и Загребаева. Очевидцы отмечают: столкновение несерьёзное, у автомобилей нет заметных повреждений, но даже такая авария дополнительно замедляет поток. В итоге затор затронул не только основную магистраль, но и прилегающий Беломорский переулок, где водители ищут объездные пути.