69 тыс. руб. составляет зарплата в малых и средних городах Нижегородской области

2,92 фиксированных набора товаров и услуг может приобрести среднестатистический житель небольшого города в Нижегородской области на одну зарплату. По этому показателю регион занял 35 место в общероссийском рейтинге по зарплатам в малых и средних населенных пунктах в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным за прошлый год, средняя зарплата в небольшом городе Нижегородской области составила 69,2 тысячи рублей. За год она выросла 12,9%.
В топе оказались Ненецкий автономный округ (5,56 фиксированных наборов за одну зарплату), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,46) и Магаданская область (5,46). В аутсайдерах оказались Дагестан (1,77), Ингушетия (1,63) и Чечня (1,41).
