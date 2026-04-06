69 тыс. руб. составляет зарплата в малых и средних городах Нижегородской области

На одну зарплату нижегородцы из малых поселений могут приобрести 2,92 фиксированных набора товаров и услуг.

Источник: Нижегородская правда

2,92 фиксированных набора товаров и услуг может приобрести среднестатистический житель небольшого города в Нижегородской области на одну зарплату. По этому показателю регион занял 35 место в общероссийском рейтинге по зарплатам в малых и средних населенных пунктах в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным за прошлый год, средняя зарплата в небольшом городе Нижегородской области составила 69,2 тысячи рублей. За год она выросла 12,9%.

В топе оказались Ненецкий автономный округ (5,56 фиксированных наборов за одну зарплату), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,46) и Магаданская область (5,46). В аутсайдерах оказались Дагестан (1,77), Ингушетия (1,63) и Чечня (1,41).

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область заняла 52 место в рейтинге регионов по строительству жилья.