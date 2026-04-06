В Оричевском районе Кировской области откроют центр активного долголетия

Как подчеркнула министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, территория охвата программы «Активное долголетие» в регионе растет. Например, в 2025-м стартовали проекты «Лазаревское долголетие» в Уржумском районе и «Заринское долголетие» — в Опаринском. Для участников проводят различные мастер-классы, занятия по адаптивной физкультуре, гимнастике, скандинавской ходьбе, йоге и другое. Планируется, что за счет открытия новых площадок эти мероприятия охватят около 150 тыс. жителей старшего возраста в Кировской области.