В Оричевском районе Кировской области откроют центр активного долголетия

Центр активного отдыха для старшего поколения «Зенгинское долголетие» появится на территории Оричевского района Кировской области, сообщили в министерстве социального развития региона. Поддержка людей «серебряного» возраста — одна из приоритетных задач нацпроекта «Семья».
Как подчеркнула министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, территория охвата программы «Активное долголетие» в регионе растет. Например, в 2025-м стартовали проекты «Лазаревское долголетие» в Уржумском районе и «Заринское долголетие» — в Опаринском. Для участников проводят различные мастер-классы, занятия по адаптивной физкультуре, гимнастике, скандинавской ходьбе, йоге и другое. Планируется, что за счет открытия новых площадок эти мероприятия охватят около 150 тыс. жителей старшего возраста в Кировской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.