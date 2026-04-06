В Ростове тысячи жителей остались без водоснабжения

В Советском районе Ростова жители Западного жилого массива остались без воды из-за срочного ремонта на главном водоводе на улице Жмайлова. В зону ограничений попали все многоквартирные дома в квартале между улицами Малиновского, Стабильной, Мильчакова и Стачки, а также дачники из товарищества «Садовод-Любитель».По словам министра, аварийные работы должны завершиться в понедельник, 6 апреля. Воду в кранах планируют включить ориентировочно к 18:00.