Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Красноярского края рассказали, как правильно выбрать семенной картофель

Дачникам напомнили, как правильно выбрать семенной картофель, чтобы получить хороший урожай. Рекомендации подготовила заместитель начальника отдела по надзору в области.

Дачникам напомнили, как правильно выбрать семенной картофель, чтобы получить хороший урожай. Рекомендации подготовила заместитель начальника отдела по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Анна Беспалова. К посадке картофеля в регионе приступают, когда воздух прогревается до 15 градусов, а почва на глубине 10−12 сантиметров — до 11 градусов тепла. Обычно это происходит с середины мая и до начала июня, — добавили в пресс-службе ведомства. [caption id= «attachment_319363» align= «alignnone» width= «1535»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] Эксперт советует заранее позаботиться о посадочном материале и выбирать только качественные клубни, подходящие для сибирских условий. Приобретать семенной картофель рекомендуют в специализированных магазинах или семеноводческих хозяйствах, где можно проверить документы на сорт и качество продукции. Важно обращать внимание на происхождение картофеля. Так, клубни неизвестного происхождения могут оказаться обычным продовольственным картофелем и стать источником болезней и вредителей на участке. При выборе сорта предпочтение стоит отдавать районированным видам, включенным в государственный реестр и адаптированным к условиям Восточной Сибири. Отдельно специалисты рекомендуют учитывать устойчивость к золотистой картофельной нематоде — одному из самых опасных вредителей для дачных участков. [caption id= «attachment_319359» align= «alignnone» width= «1535»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] Качественный семенной картофель должен быть сухим, ровным, без повреждений и признаков болезней. Клубни с трещинами, пятнами или следами гнили не подходят для посадки. Также не рекомендуется покупать картофель с ростками, так как при транспортировке они могут повредиться, что снизит урожай. Наиболее качественным считается элитный семенной картофель, так как он не заражен вирусами и дает высокий урожай. Материал первой репродукции также подходит для посадки, но быстрее накапливает болезни, а картофель более низких репродукций со временем теряет урожайность и сортовые качества. Специалисты напоминают, что семенной картофель необходимо регулярно обновлять. Из-за накопления вирусных и бактериальных инфекций клубни со временем мельчают, а урожайность снижается. Оптимальный срок обновления посадочного материала — раз в 5−6 лет. Напомним, что в Красноярск завезли почти 4 тонны мяты и тысячи цветов.