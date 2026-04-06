Жителям Красноярского края рассказали, как правильно выбрать семенной картофель

Дачникам напомнили, как правильно выбрать семенной картофель, чтобы получить хороший урожай. Рекомендации подготовила заместитель начальника отдела по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Анна Беспалова. К посадке картофеля в регионе приступают, когда воздух прогревается до 15 градусов, а почва на глубине 10−12 сантиметров — до 11 градусов тепла. Обычно это происходит с середины мая и до начала июня, — добавили в пресс-службе ведомства. [caption id= «attachment_319363» align= «alignnone» width= «1535»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] Эксперт советует заранее позаботиться о посадочном материале и выбирать только качественные клубни, подходящие для сибирских условий. Приобретать семенной картофель рекомендуют в специализированных магазинах или семеноводческих хозяйствах, где можно проверить документы на сорт и качество продукции. Важно обращать внимание на происхождение картофеля. Так, клубни неизвестного происхождения могут оказаться обычным продовольственным картофелем и стать источником болезней и вредителей на участке. При выборе сорта предпочтение стоит отдавать районированным видам, включенным в государственный реестр и адаптированным к условиям Восточной Сибири. Отдельно специалисты рекомендуют учитывать устойчивость к золотистой картофельной нематоде — одному из самых опасных вредителей для дачных участков. [caption id= «attachment_319359» align= «alignnone» width= «1535»] Фото: Руслан Рыбаков, архив gnkk.ru[/caption] Качественный семенной картофель должен быть сухим, ровным, без повреждений и признаков болезней. Клубни с трещинами, пятнами или следами гнили не подходят для посадки. Также не рекомендуется покупать картофель с ростками, так как при транспортировке они могут повредиться, что снизит урожай. Наиболее качественным считается элитный семенной картофель, так как он не заражен вирусами и дает высокий урожай. Материал первой репродукции также подходит для посадки, но быстрее накапливает болезни, а картофель более низких репродукций со временем теряет урожайность и сортовые качества. Специалисты напоминают, что семенной картофель необходимо регулярно обновлять. Из-за накопления вирусных и бактериальных инфекций клубни со временем мельчают, а урожайность снижается. Оптимальный срок обновления посадочного материала — раз в 5−6 лет.