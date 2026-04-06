Суд рассмотрит дело о трагической гибели мужчины в поле под Озерском в мае 2025 года. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего тракториста.
Известно, что он, управляя трактором в районе поселка Борок, допустил его опрокидывание. Находившийся в кабине оператор фермы выпал из кабины и был придавлен трактором.
41-летний специалист скончался на месте.
Отмечается, что ранее по иску прокурора в пользу родителей и сына погибшего предприятие выплатило 3 млн рублей.