Суд рассмотрит дело о трагической гибели мужчины в поле под Озерском

Трактор, в котором ехал оператор фермы, опрокинулся.

Источник: Комсомольская правда

Суд рассмотрит дело о трагической гибели мужчины в поле под Озерском в мае 2025 года. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего тракториста.

Известно, что он, управляя трактором в районе поселка Борок, допустил его опрокидывание. Находившийся в кабине оператор фермы выпал из кабины и был придавлен трактором.

41-летний специалист скончался на месте.

Отмечается, что ранее по иску прокурора в пользу родителей и сына погибшего предприятие выплатило 3 млн рублей.