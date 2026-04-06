Еще одна группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода в войска БПЛА

Новая группа добровольцев отправилась в войска БПЛА России из Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в военном комиссариате Нижегородской области.
Перед службой новобранцы пройдут специальную подготовку на военном полигоне — их инструкторами будут, в том числе, ветераны СВО. А перед отправкой на обучение добровольцы попробовали себя в качестве операторов дронов прямо в пункте отбора на военную службу по контракту. Им показали, как устроены беспилотники, какие особенности в управлении техникой и какие ошибки не следует допускать.
Один из добровольцев приехал в Нижний Новгород для заключения контракта из Якутска. Он хочет помочь своим родным, которые с самого начала спецоперации находятся на передовой.
«Завершил все важные дела на гражданке и решил стать участником СВО. В штурмовых отрядах служат мои дяди, и я хочу помогать им с воздуха. До контракта я работал в сфере пожаротушения, сейчас хочу узнать больше о современных технологиях БПЛА, обучиться новой специальности», — отметил доброволец из Якутска.
При этом многие новобранцы не исключают, что продолжат развиваться в сфере БПЛА даже после окончания контракта, уже в гражданской жизни.
Ранее группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода в войска БПЛА в конце марта.