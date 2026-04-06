Участники «Школы мэров» изучат развитие территорий на примере Прикамья

На следующем этапе обучения участники пятого модуля «Школы мэров» перейдут к новому этапу обучения — проведению мероприятий по изменению процессов. На первых трех модулях программы основное внимание участников было сосредоточено на анализе, выборе темы и выявлении узких мест в муниципальных системах. С четвертого модуля фокус был перенесен на реинжиниринг — проектирование идеальных управленческих процессов, когда участники начали применять накопленные знания о процессном управлении и перешли от анализа к программированию и проектированию решений. Теперь главная задача слушателей — реализовать на практике новый, более эффективный, современный процесс, соответствующий лучшим стандартам муниципального управления. В итоговой аттестационной работе каждый слушатель должен представить оптимизированный и до этого не самый эффективный процесс в своем муниципалитете, подразделении регионального органа власти или организации и подтвердить повышение эффективности процесса, который влияет на качество жизни граждан.