Участники «Школы мэров» изучат развитие территорий на примере Прикамья

Шестого апреля в Перми стартовал пятый модуль проекта развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» для шестого потока участников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Прикамье не случайно стало площадкой для проведения обучения муниципальных служащих. Это связано с тем, что регион является одним из лидеров в области реализации КРТ, а это в свою очередь говорит о преемственности лучших образцов опыта в хозяйственной деятельности.
Всего же на пятом модуле сейчас проходят обучение 80 человек из 68 регионов России. Заданная тема — «Хозяйственная деятельность и развитие территорий. Экология и безопасность».
— Пермский край в настоящее время активно развивается, являясь при этом лидером различных направлений, таких как, к примеру, расселение ветхого и аварийного жилья, строительство и ввод в эксплуатацию нового жилья, — говорит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выступивший на открытии пятого модуля. — Кроме того, в Прикамье создается современная инфраструктура в социальной и транспортной областях, идет благоустройство парков, скверов, улиц, общественных пространств. Для разрешения возникающих проблем необходимы управленцы высокого уровня. В настоящее время нами аккумулирован большой опыт, и мы готовы поделиться им.
Для участников пятого модуля прочтут лекции эксперты регионального и федерального уровней. Темы будут касаться обращения с отходами, защиты населения от опасности, профилактики социально-экологических конфликтов, комплексного управления городским хозяйством, опыта действий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и так далее.
На следующем этапе обучения участники пятого модуля «Школы мэров» перейдут к новому этапу обучения — проведению мероприятий по изменению процессов. На первых трех модулях программы основное внимание участников было сосредоточено на анализе, выборе темы и выявлении узких мест в муниципальных системах. С четвертого модуля фокус был перенесен на реинжиниринг — проектирование идеальных управленческих процессов, когда участники начали применять накопленные знания о процессном управлении и перешли от анализа к программированию и проектированию решений. Теперь главная задача слушателей — реализовать на практике новый, более эффективный, современный процесс, соответствующий лучшим стандартам муниципального управления. В итоговой аттестационной работе каждый слушатель должен представить оптимизированный и до этого не самый эффективный процесс в своем муниципалитете, подразделении регионального органа власти или организации и подтвердить повышение эффективности процесса, который влияет на качество жизни граждан.