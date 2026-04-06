Неделя космоса стартовала в Нижнем Новгороде к Дню космонавтики

Нижний Новгород отмечает неделю, посвященную космосу. Об этом сообщили в преддверии Дня космонавтики в мэрии Нижнего Новгорода.
В честь Дня космонавтики в культурных учреждениях города состоится цикл событий, приуроченных к годовщине первого пилотируемого полета в космос.
Планетарий Нижнего Новгорода, носящий имя Георгия Гречко, приглашает на тематическую экскурсию «Путь к звездам» 7 апреля в 18:00, 10 апреля в 17:30, 11 апреля в 15:30 и 17:30, а также 12 апреля в 15:30.
8 апреля в 17:00 пройдёт особая сессия научно-популярного лектория «Мы и космос», который выходит ежемесячно.
12 апреля посетителей ожидает показ киноленты «Звездный путь человечества». Также запланирована лекция от Сергея Назарова, научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории и известного популяризатора астрономии. При благоприятных погодных условиях гости смогут понаблюдать за небесными телами через телескоп.
