Россиян предупредили об опасности родниковой воды весной

В период паводка россиянам не следует пить воду из родников, так как она может быть опасна. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Источник: ЕАН

«В паводковый период вода может загрязняться не только различными примесями (органическими соединениями, нитратами, нефтепродуктами и т. д.), но и может содержать возбудителей инфекционных заболеваний (холера, острые кишечные инфекции (ОКИ), дизентерия, ротовирусные инфекции и др.), распространение которых может быть связано с водным путем передачи», — сообщили в ведомстве Тульской службе новостей 24.

Чтобы избежать заражения, санитарные врачи советуют:

  • использовать только чистые емкости для набора воды;
  • обязательно кипятить родниковую воду перед употреблением;
  • не брать воду из родников, оказавшихся в зоне подтопления;
  • не пить из неблагоустроенных источников.

При появлении симптомов острого инфекционного заболевания в Роспотребнадзоре рекомендуют немедленно обращаться к врачу. Среди опасных проявлений выделяют повышенную температуру, рвоту и диарею.