В Перми стартовал новый этап «Школы мэров»

6 апреля в Перми началось обучение в рамках пятого модуля программы «Школа мэров», предназначенной для участников шестого набора. В текущем потоке участвуют 80 человек, представляющих 68 регионов страны.
Для проведения модуля выбран Пермский край — регион, который считается одним из передовых по внедрению комплексного подхода к развитию территорий и накоплению эффективных управленческих практик.
Темой обучения стали вопросы хозяйственной деятельности, развития территорий, а также экологии и безопасности. На открытии участников приветствовал губернатор края Дмитрий Махонин. Он отметил, что регион показывает высокие результаты в обновлении жилья, развитии инфраструктуры и благоустройстве, а накопленный опыт может быть полезен управленцам из других субъектов.
По словам директора ВШГУ Олег Кондратенко, Пермский край занимает лидирующие позиции в рейтингах качества городской среды и удовлетворенности жителей. Он подчеркнул, что участники смогут на практике увидеть, как выстроено взаимодействие между властью, бизнесом и обществом, а также познакомиться с успешными экологическими решениями.
В рамках программы предусмотрены лекции от федеральных и региональных специалистов. Так, Денис Буцаев расскажет о реформировании системы обращения с отходами, а Вадим Гаршин — о защите населения в современных условиях. Вопросы предотвращения экологических конфликтов осветит Рашид Исмаилов.
В первый день также выступил мэр Перми Эдуард Соснин, который поделился подходами к управлению городским хозяйством. О работе в сфере ЖКХ рассказал Сергей Кржановский, а вопросы социальной инфраструктуры затронула Екатерина Мальцева. Лучшие практики управления муниципальной собственностью представила Лариса Ведерникова.
Образовательная часть включает не только лекции, но и практические занятия. Участников обучат управлению рисками, конфликтами и развитию эмоционального интеллекта. Также им расскажут об оказании первой помощи и современных мерах государственной поддержки.
Особое внимание уделено практической работе. Если на предыдущих этапах участники анализировали проблемы и проектировали решения, то теперь им предстоит внедрить разработанные управленческие процессы. Итогом станет защита проектов, направленных на повышение эффективности работы муниципальных структур и улучшение качества жизни населения.
Кроме учебных занятий, запланированы выездные мероприятия. Участники познакомятся с реализованными проектами Перми во время городской экскурсии и посетят объекты коммунальной, энергетической и экологической инфраструктуры, чтобы изучить передовые технологии на практике.