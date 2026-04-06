В Красноярске начался сбор кормов и игрушек для бездомных животных

В Красноярске собирают необходимые вещи и корм для животных из приютов. Об этом рассказали в мэрии. Акция «Дай лапу, друг» проводится с 6 по 16 апреля. Все собранное отправят в приют «Мой пёс» и котокафе «Котландия».
Красноярцев просят приносить корма для кошек и собак, хозтовары, инвентарь для уборки, посуду и текстиль, средства ухода и аксессуары для собак и кошек. А вот сырое мясо, сало и кости горожан просят не приносить.
Пункты приема расположатся в молодёжных центрах и будут работать с понедельника по пятницу.
— ул. Попова, 12 с 10:00 до 21:00;
— ул. Красномосковская, 42 с 10:00 до 21:00;
— ул. Бограда, 65 с 10:00 до 20:00;
— пр. Металлургов, 22а с 10:00 до 21:00;
— ул. Академика Павлова, 37а с 10:00 до 20:00;
— пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115а с 10:00 до 21:00;
— ул. Парашютная, 8а с 10:00 до 20:00;
— ул. Мичурина, 17 с 10:00 до 20:00.
Акция расширяется. В 2026 году для желающих проведут мастер-классы по созданию игрушек и когтеточек для животных. Изделия отправят в кошачий приют.