В Красноярске начался сбор кормов и игрушек для бездомных животных

В Красноярске собирают корм и игрушки для животных из приютов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске собирают необходимые вещи и корм для животных из приютов. Об этом рассказали в мэрии. Акция «Дай лапу, друг» проводится с 6 по 16 апреля. Все собранное отправят в приют «Мой пёс» и котокафе «Котландия».

Красноярцев просят приносить корма для кошек и собак, хозтовары, инвентарь для уборки, посуду и текстиль, средства ухода и аксессуары для собак и кошек. А вот сырое мясо, сало и кости горожан просят не приносить.

Пункты приема расположатся в молодёжных центрах и будут работать с понедельника по пятницу.

— ул. Попова, 12 с 10:00 до 21:00;

— ул. Красномосковская, 42 с 10:00 до 21:00;

— ул. Бограда, 65 с 10:00 до 20:00;

— пр. Металлургов, 22а с 10:00 до 21:00;

— ул. Академика Павлова, 37а с 10:00 до 20:00;

— пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115а с 10:00 до 21:00;

— ул. Парашютная, 8а с 10:00 до 20:00;

— ул. Мичурина, 17 с 10:00 до 20:00.

Акция расширяется. В 2026 году для желающих проведут мастер-классы по созданию игрушек и когтеточек для животных. Изделия отправят в кошачий приют.