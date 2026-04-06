В Красноярске начался сбор кормов и игрушек для бездомных животных

В Красноярске собирают необходимые вещи и корм для животных из приютов. Об этом рассказали в мэрии. Акция «Дай лапу, друг» проводится с 6 по 16 апреля. Все собранное отправят в приют «Мой пёс» и котокафе «Котландия».