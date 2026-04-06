Опасные способы окрашивания яиц назвали нижегородцам перед Пасхой

Врачи-токсикологи настоятельно рекомендуют жителям Нижнего Новгорода воздержаться от применения красителей непищевого происхождения при украшении пасхальных яиц. Об этом рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».
Проницаемость скорлупы яйца способствует проникновению вредных компонентов внутрь, что превращает традиционный символ Пасхи в источник потенциальной опасности для здоровья.
Категорически запрещено использовать строительные краски, акриловые и гуашевые составы, а также чернила фломастеров и маркеров. Эти материалы часто содержат токсичные тяжелые металлы и растворители. Эксперты также предостерегают от применения лаков для ногтей и декоративной фольги, имитирующей золото, из-за присутствия в их составе формальдегида и соединений меди.
В качестве безопасной альтернативы химическим красителям специалисты предлагают использовать натуральные растительные компоненты. Например, куркума придаст яйцам насыщенный желтый оттенок, а краснокочанная капуста в сочетании с уксусом позволит добиться красивого небесно-голубого цвета. Луковая шелуха зарекомендовала себя как один из самых безопасных и надежных способов окрашивания.
Для тех, кто предпочитает полностью отказаться от красящих веществ, предлагаются следующие методы: декорация пищевым белком с применением обычных салфеток (техника декупажа) или обматывание яиц нитками мулине.
Основной принцип, которого следует придерживаться: всё, что не предназначено для употребления в пищу, не должно контактировать с пасхальными яйцами.
