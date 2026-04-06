Певцу Игорю Саруханову исполнилось 70 лет

В 1985 году Игорь Саруханов выступил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, где получил первую премию за песню «Московский простор». ~Настоящий всесоюзный успех пришел к нему после выхода песни «Дорогие мои старики» (1986), написанной на стихи Симона Осиашвили.~ Спустя много лет Саруханов рассказывал, что написал музыку к «Старикам» буквально за несколько минут: «Папа мой тогда лежал в больнице, и, наверное, сам Господь послал мне эту мелодию, которая так великолепно легла на прекрасные стихи. Я играл, пел и никак не мог допеть, потому что от слез перехватывало горло…».