Как прошло заседание Совета руководителей законодательных органов власти Сибири в Красноярске

«Совет стал полезной площадкой для совместного обсуждения вопросов формирования в регионах патриотической повестки и бюджетной устойчивости. Говорили об опыте развития поискового движения. Наши поисковики недавно отпраздновали 35 лет с начала своей работы. В юбилейный год мы реализовали инициативу, связанную с благоустройством мест захоронений Героев Советского Союза, помогли местным бюджетам привести их в надлежащий вид, сделать их местами патриотической работы с молодёжью. Есть общие моменты в отношении бюджета», — прокомментировал спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко.
Глава краевого парламента напомнил, что совещательный орган существует уже 25 лет, и за этот срок его усилиями были созданы многочисленные как региональные, так и федеральные законодательные инициативы. В частности, речь идет о вопросах лекарственного обеспечения, развития и поддержки села, социальной политики, в том числе поддержки бойцов спецоперации и членов их семей.
«Сибирские регионы, добывающие, промышленные, имеют свой экономический профиль. Бюджет Красноярского края сохраняет свою устойчивость. Выполняются все обязательства в социальной политике, в поддержке инфраструктуры. При этом сегодня действует целый ряд системных факторов, и нужно понимать: какие расходы носят первоочередной характер, как рачительно использовать каждый бюджетный рубль, взаимодействовать с налогоплательщиками, чтобы укреплять налоговую базу? Этот круг очень серьёзных вопросов мы обсуждали», — добавил спикер.
О важности работы Совета рассказали и другие участники встречи.
«Совету законодателей Сибирского федерального округа — 25 лет. Он был создан практически одновременно с Сибирским соглашением. Важно, что две ветви власти — исполнительная и законодательная — совместно вырабатывают решения по межрегиональному взаимодействию. Наша общая задача — делать всё для развития Сибири. И за эти годы сделано немало», — отметила председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская.
