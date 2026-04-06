В Пермском округе из-за разлива реки затопило деревню Качка

Деревня Качка частично ушла под воду из-за разлива реки, сообщили очевидцы в социальных сетях.
В телеграм-канале «ЧП Пермь» появилось видео, на котором запечатлены затопленные участки в деревне Качка Пермского муниципального округа. Несколько придомовых территорий полностью ушли под воду из-за разлива одноимённой реки.
Как рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, по состоянию на 8 апреля подтоплено 45 приусадебных участков, один жилой дом, два участка дороги и один мост. Все подтопления зафиксированы на территории Пермского муниципального округа.
Паводковая ситуация находится под контролем оперативных служб региона. Они приведены в полную готовность к возможным рискам. По прогнозам, в этом году подтопления могут затронуть 11 муниципалитетов.
Жителям рекомендуют подготовить участки, собрать в одном месте документы и ценные вещи, а также следить за сообщениями официальных источников.