В Пермском округе из-за разлива реки затопило деревню Качка

Как рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, по состоянию на 8 апреля подтоплено 45 приусадебных участков, один жилой дом, два участка дороги и один мост. Все подтопления зафиксированы на территории Пермского муниципального округа.