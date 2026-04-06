«Машину поставить в гараж, на улице избегать деревьев и мостов». МЧС предупредило белорусов о ветре 15−20 м/с на 6 и 7 апреля

В Беларуси в понедельник, 6 апреля, и во вторник, 7 апреля, ожидается сильный порывистый ветер, сообщило МЧС со ссылкой на данные Белгидромета.
Так, в начале новой рабочей недели, 6 и 7 апреля, в Беларуси ожидается усиление ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду.
В МЧС предупредили белорусов о том, что при сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов и спрятать их в доме или подвале.
Автомобили во время непогоды следует парковать в гараже, а если его нет, то оставлять на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Оказавшись на улице во время ураганного ветра, следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, нужно избегать деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, рекламные щиты и другие сооружения повышенного риска.
