Школьники Курганской области освоили работу с дронами на профильной смене

Образовательная смена по работе с беспилотными авиасистемами (БАС) «Первый полет» прошла 27−31 марта для школьников Курганской области в оздоровительном лагере «Чумляк», сообщили в департаменте образования и науки региона. Мероприятие было направлено на достижение целей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Событие объединило 120 учеников 4−6-х классов. Программа смены включала теоретические занятия, практические мастер-классы и командные соревнования. Ребята познакомились с устройством и принципом работы дронов, научились управлять ими и узнали о современных технологиях в этой области.
«Мы ждем, что с помощью “Первого полета” как можно больше ребятишек захотят заниматься в сфере беспилотных воздушных судов, ведь это действительно очень интересное занятие. Многие из них вообще приехали первый раз, чтобы узнать, что это такое. Надеюсь, в дальнейшем и мы, и они будут участвовать в соревнованиях как регионального уровня, так и федерального», — сказала организатор смены Екатерина Варфоломеева.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.