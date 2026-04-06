Храм Дружбы отреставрировали в Павловском парке

В Павловске завершили комплексную реставрацию павильона «Храм Дружбы». Это один из ранних шедевров архитектора Чарлза Камерона. Здание виртуозно вписано в пейзаж Павловского парка.
— Павильон построили в конце XVIII века как дар великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны императрице Екатерине II. Над входом до сих пор можно прочитать посвящение: «Любовь, почтение и благодарность посвятили». Сама императрица посетила Храм Дружбы в 1782 году, когда внутри еще шла отделка, — рассказали в пресс-службе ГМЗ «Павловск».
Причиной высокой влажности оказалась нарушенная система дренажа и вентиляции. Внутри постоянно скапливался конденсат. Специалисты выяснили, что проблема кроется в подполье здания. Его засыпали еще в годы Великой Отечественной войны. После расчистки подполья и вентиляционных каналов павильон буквально вздохнул. Температурно-влажностный режим внутри нормализовался, стены перестали мокнуть.
Реставраторы привели в порядок интерьер, фасад и отмостку здания, отремонтировали инженерные сети, обновили охранную и пожарную сигнализацию. Вокруг павильона благоустроили территорию: сделали кольцевой дренаж, отремонтировали ливневку и дорожки, разбили газон.