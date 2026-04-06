В Волгограде водитель заплатит штраф за то, что не уступил дорогу скорой помощи

Волгоградский областной суд рассмотрел дело Артема С., водителя, которого привлекли к административной ответственности за то, что он не уступил дорогу автомобилю скорой помощи. Инцидент произошел 15 августа 2025 года в Волгограде, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Артем С. управлял автомобилем «Рено Аркана» и двигался по улице Песчаной. Возле дома № 1 он не предоставил преимущество в движении спецтранспорту. По факту случившегося составили протокол об административном правонарушении. В ходе разбирательства выяснили, что скорая ехала с включенными синими проблесковыми маячками и работающим звуковым сигналом. Также на кузове скорой помощи были соответствующие цветографические схемы. Однако водитель «Рено» проигнорировал все эти спецсигналы, чем создал опасную ситуацию.
Мировой судья признал Артема С. виновным. Водителю назначили штраф в размере 7 500 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.