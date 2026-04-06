Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 года колонии

КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Житель Енисейска Красноярского края, напавший на главу города Валерия Никольского во время личного приема, получил 2,5 года колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба краевых судов.
«Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор в отношении Михаила Колыванова, напавшего с кулаками на мэра Енисейска и обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 318 УК РФ. Суд признал Колыванова виновным в совершенном деянии и назначил ему наказание 2 года 6 месяцев с содержанием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.
В ноябре 2025 года региональный СК РФ сообщал, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, где выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на мэра. Фигурант ударил Никольского по лицу минимум десять раз. Его арестовали.