Избивший мэра Енисейска житель Красноярска получил 2,5 года колонии

В ноябре 2025 года региональный СК РФ сообщал, что мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому, где выражал недовольство работой органов власти и местного самоуправления и набросился на мэра. Фигурант ударил Никольского по лицу минимум десять раз. Его арестовали.