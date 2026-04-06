Воронежский музей-заповедник «Костенки» обошел «Эрмитаж»

Воронежский проект стал победителем 29-й премии «Серебряный лучник».

Источник: Комсомольская правда

Музей-заповедник «Костенки» представил проект на национальной премии «Серебряный лучник» и выиграл.

Воронежские музейщики показали программу «Охотники (за мамонтами) за образами из Костенок», посвященную популяризации древнейшего историко-культурного наследия.

Проект сделали студенты в формате лаборатории, стремясь преодолеть стереотип о «скучном» каменном веке. Им удалось создать живой, эмоционально и визуально насыщенный язык, который разжигает любопытство, позиционируя Костенки как место, где более 40 тысяч лет назад сформировались первые технологии и основы человеческой культуры.

В итоге проект Костенок победил в номинации «Коммуникации для культурных инициатив и коллабораций», обойдя «Эрмитаж».