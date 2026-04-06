В Норильске родилась первая тройня в 2026 году

На прошлой неделе в Норильской межрайонной больнице № 1 родилась первая тройня за этот год в Красноярском крае.

«Представляем вам малышей: София — 2400 грамм, Арслан — 2460 грамм, Руслан — 2410 грамм. И мама, и дети чувствуют себя хорошо. Врачи отмечают, что роды прошли благополучно, сейчас все находятся под наблюдением специалистов», — рассказали в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве также добавили, что в семье теперь четверо детей.

Напомним, первая двойня в крае в 2026 году родилась 5 января в Красноярском перинатальном центре. Это мальчик и девочка с одинаковым весом 3360 гр. и с одним сантиметром разницей в росте: мальчик — 52 см, девочка — 53 см.

