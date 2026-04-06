В Калининградской области назначили нового начальника УМВД

Должность врио начальника регионального УМВД занимал Сергей Рейсон.

Новым начальником управления МВД по Калининградской области стал Вадим Ятайкин. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 6 апреля.

«Хотел представить Вадима Анатольевича Ятайкина — начальника управления МВД по Калининградской области. Приступил к работе, был представлен министром внутренних дел сегодня утром. Поэтому добро пожаловать, успешной вам работы», — сказал глава региона.

Должность врио начальника регионального УМВД занимал Сергей Рейсон. В своём последнем отчёте в Заксобрании Рейсон обращал внимание на серьёзные кадровые проблемы в региональной полиции. По его словам, за последние годы некомплект сотрудников значительно вырос, а в ряде подразделений превышает 30−50%.

Одной из ключевых причин оттока кадров он называл уровень зарплат. «Лейтенант, который пришёл на службу, получает до 55 000 ₽ на руки. Подполковники, которые уже руководители отделов и замы управлений, получают 85 000 ₽. То, что касается патрульно-постовой службы, сержантов, прапорщиков, старших прапорщиков… У них зарплата не превышает 35 тысяч рублей. Если привести пример, уж позвольте в таком формате, парень молодой, который пешком делает доставку пиццы, зарабатывает более 100 000 ₽, а говорит: “Если я сяду на велосипед, то буду 180 зарабатывать”. Вот и весь вопрос», — сказал тогда Рейсон.