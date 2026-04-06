МЧС продолжает контролировать паводковую обстановку в Нижегородской области

Паводковая обстановка на территории Нижегородской области продолжает оставаться на особом контроле регионального ГУ МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Нижегородской области приняли участие в серии выездных мероприятий. Маршрут коснулся Кстовского, Городецкого, Гагинского и Навашинского муниципальных округов.
«На месте проведена оценка готовности органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. Скорректированы вопросы организации и проведения необходимых мероприятий на основе складывающейся обстановки с прохождением весеннего половодья. Работа продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МЧС контролирует паводковые ситуации в десяти муниципальных образованиях Нижегородской области.