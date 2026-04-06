Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС продолжает контролировать паводковую обстановку в Нижегородской области

С 1 апреля введен режим повышенной готовности из-за паводка.

Источник: Время

Паводковая обстановка на территории Нижегородской области продолжает оставаться на особом контроле регионального ГУ МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Нижегородской области приняли участие в серии выездных мероприятий. Маршрут коснулся Кстовского, Городецкого, Гагинского и Навашинского муниципальных округов.

«На месте проведена оценка готовности органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. Скорректированы вопросы организации и проведения необходимых мероприятий на основе складывающейся обстановки с прохождением весеннего половодья. Работа продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС контролирует паводковые ситуации в десяти муниципальных образованиях Нижегородской области.