Лёгкие и полезные. Эксперт Черемных назвала рецепты супов для снижения веса

Бороться с лишними килограммами легче, если скорректировать питание.

Зима ушла, а лишние килограммы остались? Значит, пришло время разнообразить меню блюдами, которые помогут сделать рацион легче, а талию уже. Коллекцией полезных и простых в приготовлении весенних супов с читателями krsk.aif.ru поделилась эксперт в сфере общественного питания Дарья Черемных.

Плюс здоровье, минус вес.

Бережную адаптацию организма к весеннему сезону удобно начинать с коррекции питания.

Богатые витаминами овощные варианты первых блюд и нежные супы-пюре хорошо усваиваются, способствуют восстановлению и оказывают мягкий детокс-эффект. Входящие в рецепты ингредиенты легко найти в любом супермаркете, а приготовить блюда сможет даже начинающая хозяйка.

Сохраняйте подборку супов от опытного эксперта, готовьте и делитесь рецептами с близкими!

Суп с цукини и зелёным горошком.

Свежий, сбалансированный вкус с яркой ноткой лимона и лёгким источником белка — куриным филе.

Ингредиенты:

Куриное филе — 180 г.

Лук репчатый — 70 г.

Морковь — 120 г.

Цукини — 170 г.

Зелёный горошек (замороженный) — 120 г.

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 1−2 ст. л.

Соль и прованские травы — по вкусу.

По желанию: заранее отваренная киноа и свежая зелень для подачи.

Способ приготовления:

Куриное филе залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и варите до готовности (примерно 20−25 минут).

Достаньте готовое филе из бульона, немного остудите и разберите на волокна. Бульон сохраните.

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на оливковом масле в толстодонной сковороде до мягкости, добавив соль и прованские травы.

Переложите зажарку в куриный бульон и варите на среднем огне около 15 минут.

Цукини нарежьте небольшими тонкими кусочками (как вариант, треугольниками) и введите в суп.

Затем добавьте замороженный зелёный горошек и варите еще 5 минут.

Верните в суп куриное филе, добавьте мелко натёртую цедру лимона и немного лимонного сока по вкусу.

Прогрейте суп еще 1 минуту и снимите с огня.

Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью. По желанию суп можно сочетать с заранее отваренной киноа.

Весенний лёгкий суп.

Максимум овощей и минимум лишних калорий. Отличный вариант для тех, кто хочет сделать меню более лёгким и при этом не страдать от чувства голода.

Ингредиенты:

Куриный бульон — 2 л.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Брокколи — 3−4 соцветия.

Цветная капуста — 3−4 соцветия.

Зелёный горошек — 100 г.

Соль, специи и зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь нарежьте кружочками или мелкими кубиками.

В кипящий куриный бульон добавьте картофель и морковь. Варите около 15 минут на среднем огне.

Затем введите в суп цветную капусту и брокколи (если используются замороженные овощи — предварительно размораживать их не нужно).

После повторного закипания добавьте зелёный горошек.

Когда суп закипит, посолите его, добавьте по вкусу специи и варите ещё 5−7 минут до готовности овощей.

Подавайте блюдо горячим, при желании дополнив свежей зеленью.

Суп-пюре с шампиньонами и картофелем.

Это блюдо более сытное по сравнению с предыдущими — но за рамки ПП не выходит. Благодаря кремовой текстуре суп-пюре разнообразит недельное меню первых блюд. Идеален для уютного обеда!

Ингредиенты:

Картофель — 150 г.

Шампиньоны — 400 г.

Лук репчатый — 50 г.

Растительное масло — 20 г.

Соль и зелень петрушки — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель очистите, нарежьте крупными дольками, залейте водой и отварите до мягкости. Часть отвара сохраните в кастрюле, оставшуюся жидкость слейте в отдельную ёмкость.

Шампиньоны и лук нарежьте. Обжарьте на растительном масле до мягкости и легкой румяности.

Добавьте обжаренные с луком грибы в кастрюлю с картофелем и отваром. Доведите до кипения и варите около 5 минут.

Снимите суп с огня и измельчите погружным блендером до однородной кремовой консистенции.

При необходимости добавьте картофельный отвар, предварительно отлитый в отдельную ёмкость, чтобы регулировать густоту супа. Посолите.

Верните кастрюлю на плиту и проварите еще 5 минут на слабом огне.

Подавайте суп горячим, по желанию украсив свежей рубленой зеленью.

Крем-суп из цветной капусты.

Нежное, мягкое и лёгкое для пищеварения первое блюдо. Йогурт в составе делает вкус кремовым без «утяжеления» супа калориями.

Ингредиенты:

Цветная капуста (можно использовать замороженную) — 400 г.

Лук репчатый — 80 г.

Йогурт — 2 ст. л.

Вода — 750 мл.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Соль, чёрный перец и зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Цветную капусту разберите на соцветия.

Лук нарежьте произвольно.

Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой и варите до мягкости (примерно 15−20 минут).

Снимите с огня, слейте бульон в отдельную ёмкость. Измельчите овощи блендером до однородной кремовой консистенции, при необходимости добавляя часть бульона.

Добавьте йогурт, оливковое масло, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте.

Прогрейте суп на слабом огне 1−2 минуты, не доводя до кипения.

Подавайте суп горячим. По желанию можно украсить зеленью.

Суп-пюре с чечевицей и апельсином.

Оригинальное сочетание вкусов, польза, питательность и необычайный аромат — в этом супе есть всё, чтобы приятно удивить близких.

Ингредиенты:

Чечевица красная — 200 г.

Апельсиновый сок — 150 мл.

Вода — для варки.

Соль и кинза — по вкусу.

Цедра апельсина — по вкусу и желанию.

Способ приготовления:

Чечевицу тщательно промойте, залейте водой и варите до мягкости (примерно 15−20 минут).

Слейте часть жидкости в отдельную ёмкость. Измельчите чечевицу блендером вместе с оставшимся в кастрюле бульоном до однородной консистенции.

Добавьте апельсиновый сок и перемешайте. Можно увеличить количество сока или добавить немного оставленного в отдельной ёмкости отвара, чтобы получить более жидкую текстуру.

По желанию добавьте немного апельсиновой цедры для более яркого аромата.

Доведите суп до кипения и проварите еще 5 минут на слабом огне. Посолите по вкусу.

Подавайте горячим, украсив свежей мелконарубленной кинзой.

Суп-пюре из красной фасоли.

Самый насыщенный вариант в нашей подборке. Богат растительным белком и отлично утоляет голод.

Ингредиенты:

Красная фасоль (консервированная) — 2 банки.

Лук репчатый — 70 г.

Морковь — 150 г.

Чеснок — 2 зубчика.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г.

Куриный бульон или вода — 150 мл.

Кинза — 50 г.

Соль — по вкусу.

Для подачи: зёрна граната или грецкие орехи — по желанию.

Способ приготовления:

Чеснок измельчите и слегка обжарьте на оливковом масле до появления аромата.

Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте на среднем огне около 7 минут до мягкости овощей.

Консервированную фасоль прогрейте в собственном соку в течение 5 минут.

Добавьте к фасоли обжаренные овощи и влейте бульон или воду. Перемешайте и варите около 10 минут.

Снимите с огня и измельчите суп блендером до однородной консистенции. Посолите.

Добавьте мелко нарезанную кинзу и еще раз пробейте блендером.

Верните суп на плиту, прогрейте 2−3 минуты и добавьте сливочное масло для более нежного вкуса.

Подавайте блюдо горячим, украсив зёрнами граната или измельчёнными грецкими орехами.