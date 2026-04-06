Лёгкие и полезные. Эксперт Черемных назвала рецепты супов для снижения веса

Зима ушла, а лишние килограммы остались? Значит, пришло время разнообразить меню блюдами, которые помогут сделать рацион легче, а талию уже. Коллекцией полезных и простых в приготовлении весенних супов с читателями krsk.aif.ru поделилась эксперт в сфере общественного питания Дарья Черемных.
Плюс здоровье, минус вес.
Бережную адаптацию организма к весеннему сезону удобно начинать с коррекции питания.
Богатые витаминами овощные варианты первых блюд и нежные супы-пюре хорошо усваиваются, способствуют восстановлению и оказывают мягкий детокс-эффект. Входящие в рецепты ингредиенты легко найти в любом супермаркете, а приготовить блюда сможет даже начинающая хозяйка.
Сохраняйте подборку супов от опытного эксперта, готовьте и делитесь рецептами с близкими!
Суп с цукини и зелёным горошком.
Свежий, сбалансированный вкус с яркой ноткой лимона и лёгким источником белка — куриным филе.
Ингредиенты:
Куриное филе — 180 г.
Лук репчатый — 70 г.
Морковь — 120 г.
Цукини — 170 г.
Зелёный горошек (замороженный) — 120 г.
Лимон — 1 шт.
Оливковое масло — 1−2 ст. л.
Соль и прованские травы — по вкусу.
По желанию: заранее отваренная киноа и свежая зелень для подачи.
Способ приготовления:
Куриное филе залейте водой, доведите до кипения, снимите пену и варите до готовности (примерно 20−25 минут).
Достаньте готовое филе из бульона, немного остудите и разберите на волокна. Бульон сохраните.
Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на оливковом масле в толстодонной сковороде до мягкости, добавив соль и прованские травы.
Переложите зажарку в куриный бульон и варите на среднем огне около 15 минут.
Цукини нарежьте небольшими тонкими кусочками (как вариант, треугольниками) и введите в суп.
Затем добавьте замороженный зелёный горошек и варите еще 5 минут.
Верните в суп куриное филе, добавьте мелко натёртую цедру лимона и немного лимонного сока по вкусу.
Прогрейте суп еще 1 минуту и снимите с огня.
Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью. По желанию суп можно сочетать с заранее отваренной киноа.
Весенний лёгкий суп.
Максимум овощей и минимум лишних калорий. Отличный вариант для тех, кто хочет сделать меню более лёгким и при этом не страдать от чувства голода.
Ингредиенты:
Куриный бульон — 2 л.
Картофель — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Брокколи — 3−4 соцветия.
Цветная капуста — 3−4 соцветия.
Зелёный горошек — 100 г.
Соль, специи и зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь нарежьте кружочками или мелкими кубиками.
В кипящий куриный бульон добавьте картофель и морковь. Варите около 15 минут на среднем огне.
Затем введите в суп цветную капусту и брокколи (если используются замороженные овощи — предварительно размораживать их не нужно).
После повторного закипания добавьте зелёный горошек.
Когда суп закипит, посолите его, добавьте по вкусу специи и варите ещё 5−7 минут до готовности овощей.
Подавайте блюдо горячим, при желании дополнив свежей зеленью.
Суп-пюре с шампиньонами и картофелем.
Это блюдо более сытное по сравнению с предыдущими — но за рамки ПП не выходит. Благодаря кремовой текстуре суп-пюре разнообразит недельное меню первых блюд. Идеален для уютного обеда!
Ингредиенты:
Картофель — 150 г.
Шампиньоны — 400 г.
Лук репчатый — 50 г.
Растительное масло — 20 г.
Соль и зелень петрушки — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель очистите, нарежьте крупными дольками, залейте водой и отварите до мягкости. Часть отвара сохраните в кастрюле, оставшуюся жидкость слейте в отдельную ёмкость.
Шампиньоны и лук нарежьте. Обжарьте на растительном масле до мягкости и легкой румяности.
Добавьте обжаренные с луком грибы в кастрюлю с картофелем и отваром. Доведите до кипения и варите около 5 минут.
Снимите суп с огня и измельчите погружным блендером до однородной кремовой консистенции.
При необходимости добавьте картофельный отвар, предварительно отлитый в отдельную ёмкость, чтобы регулировать густоту супа. Посолите.
Верните кастрюлю на плиту и проварите еще 5 минут на слабом огне.
Подавайте суп горячим, по желанию украсив свежей рубленой зеленью.
Крем-суп из цветной капусты.
Нежное, мягкое и лёгкое для пищеварения первое блюдо. Йогурт в составе делает вкус кремовым без «утяжеления» супа калориями.
Ингредиенты:
Цветная капуста (можно использовать замороженную) — 400 г.
Лук репчатый — 80 г.
Йогурт — 2 ст. л.
Вода — 750 мл.
Оливковое масло — 1 ч. л.
Соль, чёрный перец и зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
Цветную капусту разберите на соцветия.
Лук нарежьте произвольно.
Переложите овощи в кастрюлю, залейте водой и варите до мягкости (примерно 15−20 минут).
Снимите с огня, слейте бульон в отдельную ёмкость. Измельчите овощи блендером до однородной кремовой консистенции, при необходимости добавляя часть бульона.
Добавьте йогурт, оливковое масло, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте.
Прогрейте суп на слабом огне 1−2 минуты, не доводя до кипения.
Подавайте суп горячим. По желанию можно украсить зеленью.
Суп-пюре с чечевицей и апельсином.
Оригинальное сочетание вкусов, польза, питательность и необычайный аромат — в этом супе есть всё, чтобы приятно удивить близких.
Ингредиенты:
Чечевица красная — 200 г.
Апельсиновый сок — 150 мл.
Вода — для варки.
Соль и кинза — по вкусу.
Цедра апельсина — по вкусу и желанию.
Способ приготовления:
Чечевицу тщательно промойте, залейте водой и варите до мягкости (примерно 15−20 минут).
Слейте часть жидкости в отдельную ёмкость. Измельчите чечевицу блендером вместе с оставшимся в кастрюле бульоном до однородной консистенции.
Добавьте апельсиновый сок и перемешайте. Можно увеличить количество сока или добавить немного оставленного в отдельной ёмкости отвара, чтобы получить более жидкую текстуру.
По желанию добавьте немного апельсиновой цедры для более яркого аромата.
Доведите суп до кипения и проварите еще 5 минут на слабом огне. Посолите по вкусу.
Подавайте горячим, украсив свежей мелконарубленной кинзой.
Суп-пюре из красной фасоли.
Самый насыщенный вариант в нашей подборке. Богат растительным белком и отлично утоляет голод.
Ингредиенты:
Красная фасоль (консервированная) — 2 банки.
Лук репчатый — 70 г.
Морковь — 150 г.
Чеснок — 2 зубчика.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Сливочное масло — 30 г.
Куриный бульон или вода — 150 мл.
Кинза — 50 г.
Соль — по вкусу.
Для подачи: зёрна граната или грецкие орехи — по желанию.
Способ приготовления:
Чеснок измельчите и слегка обжарьте на оливковом масле до появления аромата.
Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте на среднем огне около 7 минут до мягкости овощей.
Консервированную фасоль прогрейте в собственном соку в течение 5 минут.
Добавьте к фасоли обжаренные овощи и влейте бульон или воду. Перемешайте и варите около 10 минут.
Снимите с огня и измельчите суп блендером до однородной консистенции. Посолите.
Добавьте мелко нарезанную кинзу и еще раз пробейте блендером.
Верните суп на плиту, прогрейте 2−3 минуты и добавьте сливочное масло для более нежного вкуса.
Подавайте блюдо горячим, украсив зёрнами граната или измельчёнными грецкими орехами.