В ДТП под Кунгуром пострадал 10-летний ребенок

Поздним вечером 5 апреля в Кунгурском округе произошло ДТП. При столкновении двух автомобилей пострадали женщина и ребенок.
Сообщение о ДТП на 8 км автодороги «Кунгур — Ашап» поступило дежурному Поисково-спасательной КМО в 23:03. Стало известно о пострадавших при столкновении автомобилей «Лада Ларгус» и ГАЗ 3110 «Волга».
На место вызова выехали спасатели группы оперативного реагирования. Они провели стабилизацию и пожарную безопасность поврежденных автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина 1981 года рождения и девочка 2016 года рождения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
