Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП под Кунгуром пострадал 10-летний ребенок

Дорожное происшествие произошло поздним вечером 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 5 апреля в Кунгурском округе произошло ДТП. При столкновении двух автомобилей пострадали женщина и ребенок.

Сообщение о ДТП на 8 км автодороги «Кунгур — Ашап» поступило дежурному Поисково-спасательной КМО в 23:03. Стало известно о пострадавших при столкновении автомобилей «Лада Ларгус» и ГАЗ 3110 «Волга».

На место вызова выехали спасатели группы оперативного реагирования. Они провели стабилизацию и пожарную безопасность поврежденных автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина 1981 года рождения и девочка 2016 года рождения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Номер единого телефона для экстренных случаев — «112».