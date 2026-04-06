В Ростовской области утвердили мировое соглашение по делу о вывозе зерна

Донской бизнесмен только после судебного иска пообещал оформлять свое зерно.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области суд утвердил мировое соглашение по иску о запрете на вывоз зерновой продукции без карантинных сертификатов. Детали рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Ответчиком выступал индивидуальный предприниматель. Начиная с 2023 года бизнесмен систематически вывозил зерно из карантинной зоны без необходимых документов. Иными словами, товар не проходил лабораторные исследования, и его качество никак не оценивалось.

Только в 2025 году с нарушением требований было вывезено более 940 тонн продукции.

Предпринимателю направляли предостережения, но он на них не реагировал. В итоге специалисты надзорного ведомства обратились в суд и потребовали обязать нарушителя придерживаться правил.

— Обсудив предмет спора управление и предприниматель в итоге заключили мировое соглашение. По взаимному согласию решили устранить проблему самостоятельно. Суд утвердил мировое соглашение. Ответчик пообещал оформлять карантинные сертификаты и не нарушать закон, — рассказали в Россельхознадзоре.

