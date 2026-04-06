В Ужуре спасатели вызволили щенка из 5-метрового колодца

Утром 6 апреля в Ужуре на улице Западная произошел несчастный случай: маленький щенок провалился в глубокий колодец. Выбраться самостоятельно он не мог и только жалобно скулил, рассказали в МЧС Красноярского края. Не получилось помочь питомцу и у его хозяйки. Женщина обратилась за помощью к профессионалам. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Спасатели установили в колодец лестницу, после чего один из специалистов спустился вниз. Операция по спасению щенка прошла успешно: напуганное, но живое и невредимое животное подняли на поверхность и вернули хозяйке.