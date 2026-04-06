Воронежский «Факел-М» проиграл в Москве «Локомотиву»

«Огнеопасные» пропустили четыре гола во втором матче кряду.

Источник: Комсомольская правда

На столичной «Сапсан-Арене» состоялся матч четвертого тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Локомотив-М» принимал воронежский «Факел-М».

Уже на 12-й минуте хозяева повели в счете — наш голкипер Артем Шестопалов срезал мяч в свои ворота. Но на 21-й минуте Владислав Мартыновченко восстановил равновесие. Железнодорожники выдали ударную концовку первого и начало второго таймов. Денис Сагария и Глеб Белотелов отличились на 42-й и 49-й минутах соответственно. А в самой концовке встречи команды обменялись голами — на точный удар Марата Атипова «огнеопасные» ответили метким попаданием Руслана Плаксина. Итог — 4:2 в пользу «Локомотива».

Напомним, что в первом туре «Факел-М» одержал волевую победу в Казани над «Рубином» (3:2), а затем проиграл в Махачкале «Динамо» (0:2) и в Москве «Спартаку» (3:4).

Теперь 10 апреля воронежцы сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Алмазом-Антей». Начало поединка в 13:00. После четырех туров воронежцы идут на 13-м месте (три очка). У невского клуба восьмой промежуточный результат (пять баллов).