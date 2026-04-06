Воронежский «Факел-М» проиграл в Москве «Локомотиву»

Уже на 12-й минуте хозяева повели в счете — наш голкипер Артем Шестопалов срезал мяч в свои ворота. Но на 21-й минуте Владислав Мартыновченко восстановил равновесие. Железнодорожники выдали ударную концовку первого и начало второго таймов. Денис Сагария и Глеб Белотелов отличились на 42-й и 49-й минутах соответственно. А в самой концовке встречи команды обменялись голами — на точный удар Марата Атипова «огнеопасные» ответили метким попаданием Руслана Плаксина. Итог — 4:2 в пользу «Локомотива».