Концерты, выставки и экономический ликбез: 7 бесплатных мероприятий, которые помогут развеяться после работы

Рабочая неделя в 6 по 10 апреля в Калининграде будет насыщенной. Завершится театральный фестиваль, а музыкальный развернётся во всей красе — и, конечно, не обойдётся без лекций и творческих встреч. «Клопс» рассказывает, чем заняться, чтобы не сидеть дома по вечерам.
IX Международный фестиваль «Дни музыки Д. Д. Шостаковича»0+
Когда: всю неделю.
Где: различные площадки Калининграда и Светлогорска.
Фестиваль посвящён 120-летию со дня рождения композитора и 80-летию образования Калининградской области.
Во вторник, 7 апреля, в 12:00 состоится открытый концерт «Время Шостаковича». Площадка — Центральная городская библиотека им. А. Гайдара.
В тот же день в 15:00 стартует концерт «Вдохновение юных», где будут исполнены сочинения Шостаковича и его современников. Послушать их можно будет в арт-пространствое «Янтарь-холла».
На среду, 8 апреля, запланирован концерт «Д. Д. Шостакович — детям!» в библиотеке им. Ю. Иванова. Начало в 12:00. В 16:00 начнётся программа «Слушая музыку Д. Д. Шостаковича» в Королевских воротах.
В четверг, 9 апреля, в 16:00 состоится концерт «Звучание эпохи» в зале ДМШ им. Д. Д. Шостаковича.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Гала-концерт фестиваля «Театр танцует»6+
Когда: понедельник, 6 апреля, 16:00.
Где: Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ).
VI фестиваль «Театр танцует» представит концерт с лучшими конкурсными номерами. Участвуют коллективы из Калининграда, а также из других регионов России. На сцену выйдут как взрослые артисты (16−36 лет), так и юные танцоры с постановками для сверстников.
Вход свободный.
Киноклуб в «Суспирии»18+
Когда: понедельник, 6 апреля, с 19:30 до 22:00.
Где: бар «Суспирия» (Коперника, 21).
Киноклуб приглашает на еженедельную встречу. В этот раз участники будут смотреть четвёртую серию культового «Декалога»18+ польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского. После просмотра все желающие смогут принять участие в обсуждении сюжета, решений героев и поставленных авторами дилемм.
Вход свободный, только 18+.
Лекция «Сбережения и инвестиции для детей»16+
Когда: вторник, 7 апреля, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Ведущий сотрудник компании «Юрист для народа» Иван Пряхин проведёт встречу, посвящённую детской финансовой грамотности. Участники обсудят, с чего начать знакомство ребёнка с деньгами, как объяснить основы сбережений и инвестиций и как создать накопления.
Вход свободный.
Интерактивная беседа «Стихарь: Анатолий Алексеевич Лунин»12+
Когда: среда, 8 апреля, 13:00.
Где: Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8).
Интерактивная беседа в библиотеке будет посвящена 96-летию со дня рождения калининградского писателя, поэта и журналиста Анатолия Лунина.
Специальный гость — вдова литератора Мария Лунина. Она расскажет о жизни и творчестве своего супруга, а также прочтёт его стихи и ответит на все интересующие вопросы.
Вход свободный.
Творческая встреча «Сольюсь душой со всем, что есть на свете»12+
Когда: четверг, 9 апреля, 18:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
В Калининграде проведёт творческую встречу поэт, прозаик и эссеист Александр Гахов из Черняховска. В программе — рассказ автора о собственной биографии и творческом пути, а также обсуждение литературы и чтение стихов.
Будут представлены книги Гахова, в том числе изданные в 2022 году: роман «По вере твоей» и сборник поэзии и прозы «Анфилада».
Вход свободный.
Александр Гахов родился в Курской области. Закончил Тамбовское военное авиационно-техническое и четверть века прослужил в вооружённых силах. В 1993 году ушёл в отставку в звании капитана. Написал десятки рассказов, несколько повестей и роман. В 2006 году был принят в члены Союза писателей России. Автор ряда прозаических и поэтических сборников, исторической и приключенческой прозы, победитель многих российских и международных конкурсов. Член-корреспондент Академии поэзии.
Лекция «Невидимый соавтор природы»16+
Когда: пятница, 10 апреля, 19:00.
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61).
Это первая лекция в рамках фотовыставки «Невидимый соавтор природы». Спикер — географ Лариса Станченко. Она расскажет, как сады и парки отражают историю цивилизации — в том числе на примерах из истории Кёнигсберга и Калининграда.
Вход свободный, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.