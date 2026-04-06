Зимнее содержание дорог в Калининградской области обошлось в 900 млн рублей — из-за аномально холодной и снежной зимы. Денег на ямочный ремонт в этом году потребуется больше, чем обычно. Об этом первый замгубернатора Валерий Шерин сказал 6 апреля во время оперативного совещания в региональном правительстве.
— В связи с обильными снегопадами и длительными морозами затраты по зимнему содержанию дорог в текущем периоде значительно превысили запланированные расходы. Примерная стоимость выполненных работ по зимнему содержанию с начала ноября 2025 года и до конца марта составила около 900 млн рублей, — сказал чиновник.
При этом Шерин отметил, что аналогичные затраты зимой 2024−2025 годов составили 510 млн рублей.
— Мы проведем уточнение объемов необходимого ямочного ремонта и к мероприятиям по планированию и уточнению регионального бюджета подойдем, возможно, с дополнительными предложениями об увеличении региональных затрат на проведение ямочного ремонта. У нас остаток порядка 1 млрд рублей, но, помимо ямочного ремонта, это и работы по окашиванию обочин и кюветов, грейдирование, подсыпка гравийных дорог, уборка мусора и ряд других работ. Работы по ямочному ремонту, вероятнее всего, потребуют дополнительного финансового обеспечения, — прокомментировал Валерий Шерин.
Ранее замгубернатора сказал, что объем ямочного ремонта в Калининградской области в этом году составит 350−400 тысяч кв. м.