Чемодан с телом мужчины нашли у водоема в Москве

В Москве около водоема у Алтуфьевского шоссе обнаружили тело мужчины в чемодане с множественными колото-резаными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Трагедия произошла 4 апреля. Следователи уже возбудили уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Виновному может грозить от шести до 15 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы до двух лет.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. Следователи разыскивают причастных к преступлению.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.