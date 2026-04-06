В Петербурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Полина Громова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны Полина Громова скончалась на 105-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщил спикер законодательного собрания города Александр Бельский.
«Прискорбная новость. На 105-м году жизни не стало ветерана Полины Дмитриевны Громовой», — написал он в своем Telegram-канале.
Бельский выразил соболезнования ее родным и близким.
«Горжусь тем, что знал эту невероятную женщину. Участница Великой Отечественной войны и прорыва блокады, зенитчица, активистка. Она прошла тяжелый путь, перенесла испытания, которые нам с вами сложно представить, но при этом сохранила внутренний свет. Оставалась удивительно открытым, добрым, искренним и мудрым человеком. Настоящим примером для всех нас», — отметил спикер городского парламента.
Во время Великой Отечественной войны, с декабря 1942 года, Громова воевала на Ленинградском фронте, была зенитчицей 192-го зенитно-артиллерийского полка, защищала ленинградское небо от налетов вражеской авиации. Принимала непосредственное участие в освобождении Ленинграда от блокады, в операции «Январский гром». Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», другими государственными наградами. Много лет жила в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга).