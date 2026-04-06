Дожди и грозы принесут в Волгоград похолодание до +11 градусов

Дожди и грозы принесут в Волгоград на этой неделе небольшое похолодание до +11 градусов днем. По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, местами по области 8−9 апреля ночная температура упадет до нуля. Как всегда, волна холода придет и грянут заморозки, как только зацвели абрикосы.
— Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1ºС до −3ºС в отдельных районах Волгоградской области ночью и утром с 7 по 10 апреля 2026 года. Будьте внимательны и осторожны! — выпустила экстренное предупреждение РСЧС.
Погода в Волгограде во вторник, 7 апреля 2026 года, принесет днем кратковременные дожди и западный ветер со скоростью 7−12 м/с. Температура ночью упадет до +6…+8 градусов, днем будет +13…+15º. В Волгоградской области утром и днем местами также пройдут кратковременные дожди, порывы ветра будут разгоняться до 15−20 м/с. Ночью при прояснении местами до нуля, днем — от +11 до +16 градусов.
Днем 8−9 апреля в Волгограде ожидаются кратковременные дожди с грозами. Будет ветрено. Ночью в среду температура опустится до +3…+5 градусов, в четверг будет еще прохладнее — до +2. Днем же в Волгограде будут вполне комфортные +9…+11º.
В Волгоградской области местами также прольется дождь и прогремят грозы, местами будет туманно. Температура ночью от нуля до +5 градусов. Днем +8…+13. Но в северо-восточных районах днем будет очень прохладно — до +4º.
