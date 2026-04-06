Олег Ягодин пообещал зрителям «Коляда-театра» две премьеры

«Николай Владимирович не успел поставить два спектакля. Один — это четыре монолога для камерной сцены. Это спектакль на четырех артистов по два монолога в каждом действии. Мы поставим эти монологи и еще поставим пьесу Николая Владимировича “Витя-Мурзилка” в сентябре. Обязательно, потому что он ее хотел, отличная пьеса», — передает слова Ягодина НСН.
Основатель «Коляда-театра» Николай Коляда скончался на 69-м году жизни в ночь на 2 марта. В день прощания с драматургом сказать последние слова пришли около тысячи человек. Похоронили известного екатеринбургского режиссера на Широкореченском кладбище. Новым художественным руководителем труппа назначила именно Ягодина.