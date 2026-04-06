Режим повышенной готовности ввели из-за половодья в Нижнем Новгороде

Он будет действовать до особого распоряжения.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за половодья. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Главы районов должны ввести круглосуточное дежурство при необходимости и привести в готовность силы и средства аварийных служб. Также они должны обеспечить ликвидацию потенциально аварийных ситуаций на коммунальных сетях, линиях энергосистем.

Городской департамент транспорта должен проследить за откачкой воды с проезжих частей, очисткой ливневок и работой водопропускных сооружений. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

Ранее мы писали, что в двух округах Нижегородской области устраняют последствия сильного паводка.